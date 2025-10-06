Terremoto oggi nelle Marche scossa di magnitudo 4.4 in mezzo al mare

Ancona, 6 ottobre 2025 – Scossa di terremoto oggi nelle Marche. Avvertita in diverse zone della regione, da Ancona a Fano e nel Maceratese. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione, in particolare nella zona Monte San Vito, nell’Anconetano.  Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

