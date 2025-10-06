Terremoto oggi nelle Marche scossa di magnitudo 4.4 in mare | sentita fino ad Ancona e Riccione

Scossa di magnitudo 4.4 è stata segnalata oggi, lunedì 6 ottobre, dall'Ingv alle ore 12.13 al largo della costa marchigiana: avvertita anche ad Ancona e a Riccione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Terremoto oggi nelle Marche, scossa di magnitudo 4.4 in mare: sentita fino ad Ancona e Riccione - 4 è stata segnalata oggi, lunedì 6 ottobre, dall'Ingv alle ore 12.

Terremoto oggi nelle Marche, sentita una scossa - Avvertita in diverse zone della regione, da Ancona al Maceratese, fino a Fano.

