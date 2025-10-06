Terremoto oggi nelle Marche scossa di magnitudo 4.4 in mare | sentita fino ad Ancona e Riccione
Scossa di magnitudo 4.4 è stata segnalata oggi, lunedì 6 ottobre, dall'Ingv alle ore 12.13 al largo della costa marchigiana: avvertita anche ad Ancona e a Riccione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: terremoto - oggi
Terremoto Kamchatka di 8.7 oggi: onde tsunami di 3-4 metri. Allerta in Russia, Guam, Giappone, Alaska e Hawaii
Terremoto in Kamchatka di 8.0 oggi: onde tsunami di 3-4 metri. Allerta per Russia, Guam, Giappone, Alaska e Hawaii
Terremoto in Kamchatka di 8.0 oggi: scossa devastante, allerta tsunami per Russia, Guam, Giappone, Alaska e Hawaii
#terremoto nel #gargano, verifiche a #termoli e #campomarino anche sulle #scuole, oggi chiuse a #campomarino, il servizio di Pasquale Florio #TgrRai #IoSeguoTgr Vai su Facebook
Terremoto oggi Ascoli Piceno, scossa 2.9 a Monsampolo - X Vai su X
Terremoto oggi nelle Marche, scossa di magnitudo 4.4 in mare: sentita fino ad Ancona e Riccione - 4 è stata segnalata oggi, lunedì 6 ottobre, dall’Ingv alle ore 12. Come scrive fanpage.it
Terremoto oggi nelle Marche, sentita una scossa - Avvertita in diverse zone della regione, da Ancona al Maceratese, fino a Fano. Segnala ilrestodelcarlino.it