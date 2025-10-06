Terremoto oggi nelle Marche la scossa 4.4 di magnitudo

Periodicodaily.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Terremoto di magnitudo 4.4 oggi, lunedì 6 ottobre, nella zona della costa Marchigiana Pesarese in provincia di Pesaro Urbino alle 12.13 a una profondità di 8 km. Il sisma è stato individuato dalla sala Ingv di Roma.   —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terremoto - oggi

Terremoto Kamchatka di 8.7 oggi: onde tsunami di 3-4 metri. Allerta in Russia, Guam, Giappone, Alaska e Hawaii

Terremoto in Kamchatka di 8.0 oggi: onde tsunami di 3-4 metri. Allerta per Russia, Guam, Giappone, Alaska e Hawaii

Terremoto in Kamchatka di 8.0 oggi: scossa devastante, allerta tsunami per Russia, Guam, Giappone, Alaska e Hawaii

terremoto oggi marche scossaTerremoto oggi nelle Marche, scossa di magnitudo 4.4 in mare: sentita fino ad Ancona e Riccione - 4 è stata segnalata oggi, lunedì 6 ottobre, dall’Ingv alle ore 12. Come scrive fanpage.it

terremoto oggi marche scossaTerremoto oggi nelle Marche, sentita una scossa - Avvertita in diverse zone della regione, da Ancona al Maceratese, fino a Fano. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Oggi Marche Scossa