Terremoto oggi nelle Marche la scossa 4.4 di magnitudo
(Adnkronos) – Terremoto di magnitudo 4.4 oggi, lunedì 6 ottobre, nella zona della costa Marchigiana Pesarese in provincia di Pesaro Urbino alle 12.13 a una profondità di 8 km. Il sisma è stato individuato dalla sala Ingv di Roma. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Terremoto Kamchatka di 8.7 oggi: onde tsunami di 3-4 metri. Allerta in Russia, Guam, Giappone, Alaska e Hawaii
#terremoto nel #gargano, verifiche a #termoli e #campomarino anche sulle #scuole, oggi chiuse a #campomarino, il servizio di Pasquale Florio #TgrRai #IoSeguoTgr
Terremoto oggi Ascoli Piceno, scossa 2.9 a Monsampolo
Terremoto oggi nelle Marche, scossa di magnitudo 4.4 in mare: sentita fino ad Ancona e Riccione - 4 è stata segnalata oggi, lunedì 6 ottobre, dall’Ingv alle ore 12. Come scrive fanpage.it
Terremoto oggi nelle Marche, sentita una scossa - Avvertita in diverse zone della regione, da Ancona al Maceratese, fino a Fano. Segnala ilrestodelcarlino.it