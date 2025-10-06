Terremoto nelle Marche scossa di magnitudo 4.4 al largo di Ancona
Terremoto sulla costa marchigiana. Una scossa di magnitudo 4.4 è stata registrata in mare tra Pesaro e Ancona alle 12,14. Pavimenti e finestre hanno tremato anche nel capoluogo: paura per i cittadini che sono scesi in strada ma al momento non sono segnalati danni o feriti. Secondo quanto riferito dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'epicentro si trova a una profondità di 8 km.
