Terremoto nelle Marche scossa di magnitudo 4.4 al largo di Ancona

Tg24.sky.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terremoto sulla costa marchigiana. Una scossa di magnitudo 4.4 è stata registrata in mare tra Pesaro e Ancona alle 12,14. Pavimenti e finestre hanno tremato anche nel capoluogo: paura per i cittadini che sono scesi in strada ma al momento non sono segnalati danni o feriti. Secondo quanto riferito dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'epicentro si trova a una profondità di 8 km. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

terremoto nelle marche scossa di magnitudo 44 al largo di ancona

© Tg24.sky.it - Terremoto nelle Marche, scossa di magnitudo 4.4 al largo di Ancona

In questa notizia si parla di: terremoto - marche

Tavolate comuni e piatti dimenticati. Nelle Marche il ristorante aperto in un borgo risorto dopo il terremoto

Terremoto oggi nelle Marche, scossa di magnitudo 4.4 in mezzo al mare

Paura sulla costa delle Marche: scossa di terremoto di Magnitudo 4.4 con epicentro pochi chilometri al largo

terremoto marche scossa magnitudoPaura sulla costa delle Marche: scossa di Magnitudo 4.2 pochi chilometri al largo - Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita lungo tutta la costa centro- Scrive corriereadriatico.it

terremoto marche scossa magnitudoTerremoto oggi nelle Marche, scossa di magnitudo 4.4 in mare: sentita fino ad Ancona e Riccione - 4 è stata segnalata oggi, lunedì 6 ottobre, dall’Ingv alle ore 12. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Marche Scossa Magnitudo