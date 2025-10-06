Terremoto nelle Marche l’esperto | Faglia di piccole dimensioni In montagna eventi più gravi

Pesaro, 6 ottobre 2025 – Professor Emanuele Tondi, geologo dell’Università di Camerino, cosa è successo oggi? “Alle 12:13 si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4, con epicentro situato a circa 35 km al largo della costa tra Pesaro e Fano con un ipocentro localizzato a una profondità di 8 chilometri. L’evento principale è stato seguito da alcune repliche, dette in gergo aftershocks o terremoti di assestamento, che potrebbero idealmente proseguire per alcuni giorni”. A che cosa sono dovute? “La durata della sequenza di aftershocks è strettamente correlata alla magnitudo del terremoto principale; in questo caso, trattandosi di un evento di intensità medio-piccola, non dovrebbe essere particolarmente lunga”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

