TERREMOTO NEL TENNIS | Sinner e Alcaraz fatti fuori dalla classifica | L’annuncio ufficiale dell’ATP
TERREMOTO NEL TENNIS: Sinner e Alcaraz fatti fuori dalla classifica L’annuncio ufficiale dell’ATP"> Questa notizia potrebbe cambiare il mondo del tennis attuale. Sinner e Alcaraz esclusi dalla classifica. La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è rapidamente diventata uno dei temi più seguiti nel tennis contemporaneo. Entrambi giovanissimi e già tra i migliori del circuito, rappresentano due stili diversi: Sinner punta sulla solidità tecnica, sulla costanza da fondo campo e sulla capacità di gestire i momenti chiave, mentre Alcaraz fa della velocità, dell’aggressività e della fantasia la sua arma principale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: terremoto - tennis
Ancora doping, Sinner non ne può più: terremoto nel tennis
Ancora Sinner-Alcaraz, terremoto nel tennis: addio agli Slam
? Terremoto in Toscana: sei lievi scosse in poche ore - Sciame sismico in quattro province Vai su Facebook
Disastro Sinner, il ritiro a Shanghai costa un mare di punti nella classifica ATP: Alcaraz prende il largo - Sinner, che disastro: il ritiro al 3° turno del Msters 1000 di Shanghai costa un mare di punti a Jannik nella classifica ATP. Segnala sport.virgilio.it
Sinner: “Un peccato che Alcaraz non sia qui a Shanghai” - Il numero due del mondo ha parlato in conferenza stampa dell’assenza del rivale spagnolo, costretto al forfait per recuperare dall’infortunio alla caviglia Il Masters 1000 di Shanghai prosegue a vele ... Segnala tennisitaliano.it