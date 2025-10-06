Terremoto in mare nelle Marche | tremano le case sulla costa
L'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato un terremoto oggi, lunedì 6 ottobre, nelle Marche. L'epicentro è stato al momento localizzato in mare, al largo della costa marchigiana pesarese, a una profondità di 8,1 chilometri. La scossa sismica è stata percepita ad Ancona. 🔗 Leggi su Today.it
