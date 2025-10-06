Terremoto Domenica In Mara Venier se ne va | l’annuncio in diretta

News tv. – Mara Venier colpisce ancora e lo fa con il suo stile inconfondibile: un misto di ironia, spontaneità e quella leggerezza che la rendono la regina del piccolo schermo. Dopo aver festeggiato i 50 anni di Domenica In con un sorriso (e qualche lacrima nascosta), la storica conduttrice ha deciso di spiazzare tutti: “Quest’anno sarà l’ultimo, poi basta”. No, non è uno scherzo. La notizia, lanciata in diretta tv, ha lasciato il pubblico di Rai Uno e i fan della “Zia Mara” con il fiato sospeso. Dopotutto, chi avrebbe mai pensato che la donna simbolo della domenica italiana avrebbe trovato il coraggio di chiudere la porta su una delle trasmissioni più amate? Terremoto “Domenica In”, Mara Venier se ne va: l’annuncio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Terremoto “Domenica In”, Mara Venier se ne va: l’annuncio in diretta

In questa notizia si parla di: terremoto - domenica

Campi Flegrei, scossa di terremoto magnitudo 2.0 alle 15.54 di oggi domenica 24 agosto

“È finita, basta”. Terremoto Domenica In, Mara Venier se ne va: l’annuncio in tv

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata nella notte tra sabato e domenica nella zona di Falcone, in provincia di Messina, ad una profondità di 8 chilometri. - X Vai su X

GIORNATE FAI D'AUTUNNO 2025 sabato 11 e domenica 12 ottobre ANTICA EDICOLA DEI GIORNALI E CHIESA DELLA MADONNA DEL TERREMOTO Piazza Canossa - Mantova Delegazione FAI di Mantova - Visite a cura degli Appre Vai su Facebook

Caos e battute fuori luogo a Domenica In tra Mara Venier e Teo Mammucari: "Ma sei un uomo o una donna?" - Durante il consueto spazio del Tabellone su Rai 1, Mara Venier e Teo Mammucari si sono resi protagonisti dell’ennesimo momento caotico che ha fatto d ... Scrive corrieredellumbria.it

Mara Venier ospite da Fabio Fazio: “Basta con Domenica In. Posso venire da te l’anno prossimo?” - La conduttrice ha ribadito di non voler fare la prossima edizione di Domenica In, sebbene lo dica ogni anno e ha ... Secondo fanpage.it