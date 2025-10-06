Terremoto di magnitudo 4.4 sulla costa marchigiana controlli nelle scuole a Fano
Non si segnalano danni a cose o persone. La scossa è stata avvertita fino ad oltre 40 chilometri dall'epicentro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: terremoto - magnitudo
Due scosse di terremoto di magnitudo 3.2 registrate nella notte
Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2
Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa
Terremoto oggi a Pesaro, scossa di magnitudo 4.4 al largo delle Marche - X Vai su X
Terremoto ai Campi Flegrei nella notte, scossa di magnitudo 3.3 Vai su Facebook
Paura nelle Marche: terremoto di magnitudo 4.4 al largo della costa di Pesaro - Il sisma avvertito anche ad Ancona e in Romagna: gli aggiornamenti. Scrive corrierenazionale.it
Terremoto, scossa di magnitudo 4.4 nelle Marche - 4 è stata registrata questa mattina, alle 12:13 ora italiana, al largo della costa marchigiana pesarese. Riporta italiaoggi.it