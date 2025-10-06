Terremoto di magnitudo 4.4 sulla costa marchigiana controlli nelle scuole a Fano

Non si segnalano danni a cose o persone. La scossa è stata avvertita fino ad oltre 40 chilometri dall'epicentro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

terremoto di magnitudo 44 sulla costa marchigiana controlli nelle scuole a fano

