Terremoto di magnitudo 4.4 nel pesarese

Una forte scossa di  terremoto, di magnitudo 4.4  è stata percepita nel pesarese, sulla costa marchigiana, fino ad Ancona intorno alle 12.14. Nel capoluogo pavimenti e finestre hanno tremato. L’epicentro, secondo i primi dati forniti da INGV è in mare, nel tratto più vicino a Fano, alle coordinate 43.9782 di latitudine e 13.3723 di longitudine e ad una profondità di  8 km. Mappa di intensità per il #terremoto M4.7 avvenuto alle 10:13:59 (UTC) con epicentro a 28 km da #Fano, Italia. La mappa si basa sulle segnalazioni degli utenti dell'app Rilevatore Terremoto. Scarica l'app da https:t.cozfhFZb9ZxN per ricevere allerte in tempo reale sul tuo. 🔗 Leggi su Open.online

