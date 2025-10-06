Terremoto ai Campi Flegrei l'Osservatorio Vesuviano | Sciame sismico in corso dalle 8,05 di oggi 6 ottobre
Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei dalle 8,05 di oggi. La scossa maggiore di magnitudo 1.5 all'Accademia Aeronautica.
Nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei, due di magnitudo 2.8
Terremoto a Napoli nella zona dei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.1: riparte lo sciame sismico
Terremoto Campi Flegrei, scossa 2.1: iniziato sciame sismico
Terremoto ai Campi Flegrei, l'Osservatorio Vesuviano: "Sciame sismico in corso dalle 8,05 di oggi 6 ottobre" - In considerazione di quanto sopra esposto l'Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l'evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi ...
Terremoto Campi Flegrei oggi, magnitudo 3.3/ Ultime notizie INGV: nella notte uno sciame da 13 scosse - Terremoto Campi Flegrei oggi, 5 ottobre 2025: secondo l'INGV nella notte si è verificato uno sciame sismico da 13 scosse