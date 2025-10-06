Terremoto ad Afragola si dimette il Sindaco Pannone

Napolitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cala il sipario sulla giunta comunale guidata dal sindaco Antonio Pannone. Stamattina, il primo cittadino, dopo aver azzerato la giunta, si è recato presso l’ufficio del protocollo per rassegnare le proprie dimissioni. In tutto questo, il DUP, il documento unico di programmazione è stato bocciato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

