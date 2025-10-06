Terre des Hommes | record di reati su minori Oltre 7.200 nel 2024

Tv2000.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reati contro i minori, a Roma è stato presentato il nuovo rapporto di Terres Des Hommes. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

terre des hommes record di reati su minori oltre 7200 nel 2024

© Tv2000.it - Terre des Hommes: record di reati su minori. Oltre 7.200 nel 2024

Reati contro i minori in aumento nel 2024: oltre 7.200 casi in Italia, record decennale secondo Terre des Hommes

