Terre des Hommes | record di reati su minori Oltre 7.200 nel 2024
Reati contro i minori, a Roma è stato presentato il nuovo rapporto di Terres Des Hommes. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: terre - hommes
Reati contro i minori in aumento nel 2024: oltre 7.200 casi in Italia, record decennale secondo Terre des Hommes
Essere donna a Gaza: conflitto e violenza di genere Terre des Hommes ha pubblicato il dossier indifesa 2025, “La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo”. Il rapporto lancia l’allarme sulla situazione delle donne a Gaza, per le quali il conflitto am Vai su Facebook
Terre des Hommes: record di reati sui minori, 7200 nel 2024 - 204 con 252 casi in più rispetto al 2023 (+4%), mentre l'aumento su base decennale ... Lo riporta ansa.it
Terre des Hommes: record di reati su minori, 7.204 nel 2024 - Vittime femminili predominanti, boom dei reati digitali e maltrattamenti in famiglia ... Da rainews.it