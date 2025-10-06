terrazzamenti in rosa la carica dei 500 in marcia per aido

Sondrio, 6 ottobre 2025 – Metà di mille, anzi di più. Sono stati 530 gli iscritti alla Terrazzamenti in Rosa, terza edizione della camminata benefica che si è snodata ieri da Tirano (330 i partenti) a Sondrio: 35 chilometri con un dislivello di 1.200 metri, l’espresso divieto di correre e la possibilità di coprire l’intera distanza o “aggiungersi“ o “staccarsi“ nei punti di ritrovo nei Comuni incontrati in direzione del capoluogo e che hanno patrocinato l’iniziativa dell’ associazione Camminando Camminando. Baciato da un sole ancora caldo, per oltre dieci ore il colpo d’occhio è stato di un fiume di persone in marcia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

