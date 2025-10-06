Terra Santa Madre Nazzaro ORP | Pace duratura per ambo le parti
Roma, 6 ott. (askanews) - La situazione "per i cristiani di Terra Santa è molto difficile, è drammatica". L'auspicio è che "si arrivi presto a una pace stabile e duratura" per poi pensare alla ricostruzione "non solo materiale ma anche psicologica". In tal senso, i pellegrinaggi avranno una impronta "missionaria", ovvero insieme ai luoghi straordinari di fede e di storia, sarà un segno di vicinanza verso i cristiani così duramente colpiti da questa guerra. A parlare ad askanews è Madre Rebecca Nazzaro, direttrice dell'Opera Romana Pellegrinaggi (ORP), l'ufficio del Vicariato di Roma dedicato alla pastorale dei pellegrinaggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: terra - santa
Proteste a Santa Maria Apparente: "Qui siamo terra di conquista. Ma mancano strade e servizi"
Guerra Israele, il vicario della Custodia di Terra Santa: “A Gaza macabro tiro al bersaglio”
Santa Margherita di Belice, i racconti di 36 giovani autori nella terra del Gattopardo
Intervento umanitario | Verso il 7 ottobre | SIA PACE IN TERRA SANTA L’intervento umanitario. “Dobbiamo essere anche noi costruttori di pace”. — #DaniloFeliciangeli #SiaPaceInTerraSanta Caritas CEI - Conferenza Episcopale Italiana Vai su Facebook
Gubbio guarda alla Terra Santa: il custode dei luoghi santi fra Ielpo invita alla pace e alla solidarietà - X Vai su X
Terra Santa, Madre Nazzaro (ORP): "Pace duratura per ambo le parti" - L'auspicio è che "si arrivi presto a una pace stabile e duratura" per poi pensare alla ricostr ... Scrive libero.it
Terra Santa: Pizzaballa (patriarca), porpora cardinalizia “segno di attenzione a Chiesa madre Gerusalemme, sofferente, ma anche resiliente” - “Penso che Papa Francesco nel nominarmi cardinale, abbia scelto non solo la persona, ma soprattutto il posto, Gerusalemme. Riporta agensir.it