Pochi giorni fa il Parlamento ha dato il via libera al nuovo decreto sulla Terra dei Fuochi, oggi i carabinieri sono già intervenuti. I cittadini continuano a monitorare tutto. Tutt’altro che “materia prima secondaria”, i rottami ferrosi in quanto rifiuti speciali avrebbero dovuto raggiungere via nave un’acciaieria in Turchia per la fusione in altoforno. I carabinieri hanno fatto scattare per la prima volta un arresto per il nuovo delitto di spedizione illegale di rifiuti, previsto dal decreto legge approvato nei giorni scorsi dal Parlamento. Terra dei Fuochi, stop ai rifiuti diretti in Turchia. 🔗 Leggi su Notizie.com

Terra dei Fuochi, stop ai rifiuti diretti in Turchia. Ok al decreto, ma le sentinelle non abbassano la guardia: "Le patologie continuano ad aumentare"

