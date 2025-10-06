Terra dei Fuochi primo arresto per spedizione illegale rifiuti

Tempo di lettura: 2 minuti Primo arresto per il nuovo delitto di spedizione illegale di rifiuti previsto dal decreto Terra dei Fuochi dell'8 agosto scorso e convertito in legge definitivamente il primo ottobre. I militari del Noe di Napoli hanno bloccato il legale rappresentante di una società, un 32enne di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, accusato di aver effettuato una spedizione di rifiuti pericolosi verso la Turchia. Bloccato il trasferimento in totale di 370 tonnellate di rifiuti, 120 a bordo di quattro automezzi utilizzati per il trasporto e sequestrati, ed altri 250 trovati scoperti nell'impianto aziendale.

In questa notizia si parla di: terra - fuochi

