Terra dei Fuochi a Napoli il primo arresto in flagranza di reato per spedizione illegale di rifiuti

Il battesimo del decreto ‘Terra dei Fuochi’ avviene in provincia di Napoli. Qui c’è stato il primo arresto per il nuovo delitto di spedizione illegale di rifiuti, un delitto previsto nel decreto di agosto, convertito in legge cinque giorni fa. Misura cautelare per un imprenditore 32nne di San Giuseppe Vesuviano, C. C., accusato di aver effettuato una spedizione di rottami ferrosi verso la Turchia. I carabinieri del Noe di Napoli hanno bloccato il trasferimento in totale di 370 tonnellate di rifiuti, 120 a bordo di quattro automezzi utilizzati per il trasporto e sequestrati, ed altri 250 trovati scoperti nell’impianto aziendale, e hanno arrestato il legale rappresentante della società di Caivano che aveva prodotto il carico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Terra dei Fuochi, a Napoli il primo arresto in flagranza di reato per spedizione illegale di rifiuti

