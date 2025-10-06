Terni ripartono i lavori di risanamento stradale in zona Sabbione | Disagi temporanei ma benefici strutturali a lungo termine

La Direzione Manutenzioni del Comune di Terni informa che da oggi, 6 ottobre 2025, riprendono le operazioni di cantiere per gli interventi di risanamento e recupero delle opere di urbanizzazione primaria a servizio della zona produttiva e residenziale di Sabbione. I lavori erano stati. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - ripartono

Terni, ripartono le attività della 'Casa delle Donne': : al via una nuova ricca stagione di attività, laboratori e incontri pubblici

#Terni: ripartono le #spaccate sulle #auto in sosta. Sale la #preoccupazione https://umbriaon.it/terni-ripartono-le-spaccate-sulle-auto-in-sosta-sale-la-preoccupazione/… #furti #vandali #danni #indagini - X Vai su X

RIAPERTA LA CORSIA SULLA SS36 IN DIREZIONE NORD. GIOVEDÌ RIPARTONO I TRENI I lavori di disgaggio da parte delle squadre specializzate si sono conclusi nella mattinata di mercoledì 1 ottobre, proprio come annunciato. Anas ha riaperto ufficialme Vai su Facebook

Terni. All'ospedale Santa Maria lavori per sette milioni di euro - TERNI Mentre la politica continua a discutere sulla realizzazione del nuovo ospedale di Terni va avanti la ristrutturazione dei reparti e la riorganizzazione dei servizi, riammodernando le strutture ... ilmessaggero.it scrive

Terni. Lavori a piazza Ridolfi, il sindaco Bandecchi: «Fatto un danno enorme» - TERNI Pasticciaccio piazza Ridolfi, il sindaco Bandecchi dà ragione alla Soprintendenza: «Qualcuno si è messo a scavare senza capire cosa stesse facendo. Secondo ilmessaggero.it