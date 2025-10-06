Terni quando si possono accendere i termosifoni in città?

Quando si possono accendere i termosifoni in Umbria? Il calo delle temperature porta con sé la domanda. La provincia di Terni si trova in zona climatica D. I riscaldamenti potranno essere accesi a partire dal primo novembre, per 12 ore al giorno, con spegnimento stabilito al 15 aprile, ma i. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

