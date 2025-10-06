Terni il progetto ‘E’ un problema mio’ | Sensibilizzare la società sulle radici culturali e sociali della violenza contro le donne
Una campagna biennale di comunicazione e sensibilizzazione. Il progetto ‘E’ un problema mio’ è stato presentato stamattina – lunedì 6 ottobre – presso la Casa delle Donne. Promosso da Terni Donne Aps, in partenariato con Liberamente Donne, Rete delle donne antiviolenza, Forum delle donne Amelia e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
