Terni il Censimento permanente della popolazione | Opportunità per fruire di dati rilevati direttamente sul territorio

Iniziato ufficialmente il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per l’anno in corso. A Terni verranno coinvolte oltre 4500 famiglie e quasi mille singoli individui. Nello specifico 4000 famiglie stanno ricevendo la lettera dall’Istat poiché fanno parte del campione della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it