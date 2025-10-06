Terni ' fantoccio' Stefano Bandecchi davanti Palazzo Spada | due giovani ragazze le responsabili

Ternitoday.it | 6 ott 2025

Il clima teso in città degli ultimi giorni attorno al sindaco Stefano Bandecchi è degenerato con la vicenda del ‘manichino’ a testa in giù con il volto di Bandecchi appeso davanti a Palazzo Spada. Fatto che ha di nuovo scatenato una moltitudine di prese di posizione da parte della politica, con. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Fantoccio di Bandecchi appeso a testa in giù. La reazione del sindaco di Terni

Bandecchi, a Terni fantoccio a testa in giù con il suo volto: “Voi di sinistra rimasti al fascismo”

terni fantoccio stefano bandecchiIdentificate due ragazze per fantoccio con volto Bandecchi - La digos di Terni ha identificato due giovani (una appena maggiorenne e l'altra minorenne) che nella prima serata di sabato avrebbero collocato un fantoccio capovolto con il volto del sindaco Stefano ... Secondo ansa.it

Fantoccio Bandecchi a testa in giù, due studentesse le autrici del gesto. Sindaco: «Istigate dalla piazza» - Sono state due studentesse, una delle quali minorenne, ad appendere il fantoccio con il volto del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, a testa in giù davanti a Palazzo Spada sabato ser ... Si legge su umbria24.it

