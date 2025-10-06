Termosifoni al via dal 15 ottobre | zona per zona ecco quando si accendono

6 ott 2025

(Adnkronos) – Nonostante l’ottobrata alle porte, l’ultimo weekend ha lasciato sull’Italia una prima impronta autunnale, portando con sé, insieme al fresco, la consueta domanda: quando si accendono i riscaldamenti?   La data da cerchiare sul calendario è il 15 ottobre: da quel momento, fino al 15 aprile, in gran parte del nord Italia non alpino . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

