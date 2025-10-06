Il franchise di Terminator si prepara a sorprendere i fan con un’inedita proposta natalizia, mescolando il classico azione futuristica con elementi di umorismo e iconografia delle festività. Un nuovo fumetto, intitolato Terminator: Santa Claus is Coming to Town, si distingue per la sua originalità, ponendo la domanda: “E se Babbo Natale fosse un robot assassino?” Questo progetto promette di offrire una narrazione che combina scene di grande intensità tipiche della saga con un’atmosfera natalizia dal tono più leggero. la nuova avventura di terminator in chiave natalizia. una miscela tra humor e sangue futuristico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Terminator: annunciato il fumetto di babbo natale