Tentata rapina alla gioielleria Gioie di Torrette | arrestato 17enne già condannato per l’omicidio di Santo Romano

Teleclubitalia.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno dei componenti del commando che tentò la rapina alla gioielleriaGioie” di Torrette di Mercogliano è il 17enne napoletano già condannato per l’omicidio di Santo Romano, il 19enne ucciso a San Sebastiano al Vesuvio nel novembre 2024 per una lite scaturita da una scarpa pestata. Tentata rapina alla gioielleria “Gioie” di Torrette: arrestato 17enne . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

tentata rapina alla gioielleria gioie di torrette arrestato 17enne gi224 condannato per l8217omicidio di santo romano

© Teleclubitalia.it - Tentata rapina alla gioielleria “Gioie” di Torrette: arrestato 17enne già condannato per l’omicidio di Santo Romano

In questa notizia si parla di: tentata - rapina

Tentata rapina in casa, ladri aggrediscono un’anziana per prendergli la collana

Arrestato per tentata rapina in una gelateria, viola le misure cautelari disposte dal giudice: 60enne in carcere

Terrore in stazione a Pesaro: prima la tentata rapina poi l’aggressione a colpi in testa

tentata rapina gioielleria gioieNella gang dei rapinatori il baby killer di Santo Romano - Uno dei rapinatori della gioielleria Gioie di Torrette di Mercogliano è il giovane 17enne condannato per l'omicidio di Santo Romano, il 19enne ucciso a San Sebastiano al Vesuvio per ... Riporta ilmattino.it

Rapina lampo in una gioielleria a Roma Nord: indagini serrate - Mentre un complice utilizzava il gas di un estintore cercando di limitare la visibilità a telecamere e testimoni. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Tentata Rapina Gioielleria Gioie