Tentata rapina alla gioielleria Gioie di Torrette | arrestato 17enne già condannato per l’omicidio di Santo Romano
Uno dei componenti del commando che tentò la rapina alla gioielleria “Gioie” di Torrette di Mercogliano è il 17enne napoletano già condannato per l’omicidio di Santo Romano, il 19enne ucciso a San Sebastiano al Vesuvio nel novembre 2024 per una lite scaturita da una scarpa pestata. Tentata rapina alla gioielleria “Gioie” di Torrette: arrestato 17enne . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
