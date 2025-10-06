Tentano di rubare in un negozio d' abbigliamento indagano i carabinieri

Tentativo di scasso al negozio di abbigliamento per bambini “Primigi” in via Roma a Nocera Inferiore, ieri pomeriggio. L'episodio si è verificato intorno alle 16.Le indaginiSul posto sono giunti i titolari e gli uomini della vigilanza privata, che hanno constatato la distruzione della vetrina. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: tentano - rubare

Tentano di rubare rame: scoperti dai dipendenti, arrestati cinque uomini

Tentano di rubare all’ingrosso di profumi: le guardie giurate sventano il furto

Forzano il cancello dell'impianto di sollevamento idrico e tentano di rubare acqua: il colpo però fallisce

Genova: tentano di rubare un'auto ma il proprietario li scopre, denunciati A Genova due uomini, di 36 e 41 anni, hanno tentato di rubare l’auto di un panettiere approfittando delle chiavi sottratte in un panificio. Il proprietario li ha scoperti e inseguiti. Entrambi Vai su Facebook

Tentano di rubare i cavi di rame nella cabina del ripetitore della Rai, indagano i carabinieri https://ift.tt/2G9Rtze - X Vai su X

Tenta di rubare abbigliamento e aggredisce commessa, denunciato - Protagonista di questa vicenda un 35enne catanese che è stato denunciato dalla Polizia di Stato per tentata rapina ai danni del punto vendita ufficiale del Catania FC, in via Vittorio Emanuele, ferma ... Secondo catanianews.it

Ladri scatenati, due spaccate nei bar e un tentato furto in negozio: «Basta, mi faccio il porto d’arma» - Raid dei ladri tra Villanova del Ghebbo e Lusia: spaccata in due bar e un tentato furto in un negozio di parrucchiere nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 settembre. Da ilmattino.it