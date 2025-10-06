Tenta di violentare una donna in spiaggia poi la insegue in auto | scatta l’arresto

FASANO - Ha tentato di violentare una donna sulla spiaggia di Torre Canne e, non riuscendoci, l'ha inseguita in auto costringendola a una pericolosa fuga. L'episodio, avvenuto il 22 settembre scorso in località Tavernese, si è concluso con l'arresto di un uomo di 44 anni, già noto alle forze. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

