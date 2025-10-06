Tensione a Domenica In Selvaggia Lucarelli stronca il conduttore Sei un poveretto ecco il motivo

Donnapop.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Selvaggia Lucarelli torna al centro del dibattito pubblico, ma questa volta non per una polemica sul piccolo schermo. L’occasione è legata alla Flotilla, la missione umanitaria per Gaza che nelle ultime settimane ha risvegliato le coscienze e scatenato forti reazioni, anche nel mondo dei media. La giornalista e opinionista, da tempo impegnata nel sostenere la causa palestinese, ha risposto duramente a un video pubblicato da Tommaso Cerno, giornalista e volto Rai, criticando apertamente la sua posizione sulle recenti manifestazioni Pro-Palestina. Il botta e risposta, nato online, ha avuto risonanza anche televisiva, portando ulteriore tensione all’interno del salotto domenicale condotto da Mara Venier. 🔗 Leggi su Donnapop.it

tensione a domenica in selvaggia lucarelli stronca il conduttore sei un poveretto ecco il motivo

© Donnapop.it - Tensione a Domenica In, Selvaggia Lucarelli stronca il conduttore «Sei un poveretto», ecco il motivo

In questa notizia si parla di: tensione - domenica

La notte nel cuore, anticipazioni domenica 5 ottobre: Samet in tensione per la sua salute, Melek tornerebbe a Berlino

tensione domenica selvaggia lucarelliBallando, Selvaggia Lucarelli a Nancy Brilli: "Non c'è bonus lutto". Cala il gelo - "Ballando con le Stelle" ha riaperto le danze e, con esse, le immancabili polemiche. Secondo iltempo.it

tensione domenica selvaggia lucarelli“Te lo dico chiaramente” Tensioni a Ballando con le stelle: svelato il retroscena tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli - Scopri le polemiche tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli a "Ballando con le stelle". Come scrive bigodino.it

Cerca Video su questo argomento: Tensione Domenica Selvaggia Lucarelli