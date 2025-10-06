Selvaggia Lucarelli torna al centro del dibattito pubblico, ma questa volta non per una polemica sul piccolo schermo. L’occasione è legata alla Flotilla, la missione umanitaria per Gaza che nelle ultime settimane ha risvegliato le coscienze e scatenato forti reazioni, anche nel mondo dei media. La giornalista e opinionista, da tempo impegnata nel sostenere la causa palestinese, ha risposto duramente a un video pubblicato da Tommaso Cerno, giornalista e volto Rai, criticando apertamente la sua posizione sulle recenti manifestazioni Pro-Palestina. Il botta e risposta, nato online, ha avuto risonanza anche televisiva, portando ulteriore tensione all’interno del salotto domenicale condotto da Mara Venier. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Tensione a Domenica In, Selvaggia Lucarelli stronca il conduttore «Sei un poveretto», ecco il motivo