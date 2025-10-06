Tennistavolo paralimpico la faentina Carlotta Ragazzini conquista un argento mondiale

Arriva un nuovo successo internazionale per la faentina Carlotta Ragazzini, dopo la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi nel 2024. Si è conclusa con una medaglia d’argento la trasferta di Carlotta all’Ittf World Para Elite Sao Paulo. Ancora dunque un importante risultato per l'atleta. 🔗 Leggi su Today.it

