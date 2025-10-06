Tennis Sporting club pareggio all’esordio Tanti rimpianti per i padroni di casa
Comincia con un pari casalingo la stagione di serie A dello Sporting Club Sassuolo. Sui campi di via Vandelli l’appuntamento inaugurale con il settimo appuntamento con il massimo campionato del club sassolese si chiude 3-3, non senza rimpianti che vanno ben oltre il tanto che gli ospiti del CT Vela Messina oppongono ai padroni di casa. Lo Sporting vince tre singolari su quattro, i siciliani vincono entrambi i doppi a impongono ai sassolesi una divisione della posta che lascia loro l’amaro in bocca al termine di un confronto tiratissimo. Basterà dire, per dare un’idea del sottile equilibrio che ha caratterizzato il confronto, che solo due match sui sei disputati si decidono dopo due set. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
