Tennis sconvolto Sinner umiliato in pubblico | c’entra Alcaraz
Dopo l’avvio convincente di Shangai, per Sinner arriva l’ennesimo momento delicato. L’azzurro deve rispondere all’ennesimo attacco pubblico. Jannik Sinner aveva iniziato a brillare a Shanghai, dove ha superato con autorità Altmaier, ma poi ha dovuto fare i conti con Tallon Griekspoor, o meglio con i guai fisici che lo hanno costretto al ritiro nel terzo set. Il numero 2 del mondo era apparso in fiducia, consapevole di avere una grande opportunità in un torneo che ha già salutato nomi illustri: fuori Casper Ruud, eliminato a sorpresa, e fuori anche Ben Shelton, battuto da un ispirato Goffin. La corsa verso la finale, almeno sulla carta, sembrava dunque più accessibile per l’azzurro, che in caso di successo avrebbe potuto difendere i 1000 punti dello scorso anno e accoricare il divario in classifica con l’assente Carlos Alcaraz, fermo ai box dopo il titolo di Tokyo per un problema alla caviglia. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: tennis - sconvolto
Sinner-Alcaraz, scoppia la bufera: tennis sconvolto
ULTIMA ORA: Jannik Sinner ha sconvolto il mondo del tennis quando ha invitato i giocatori – e l'intero circuito ATP – a osservare un minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk, il fondatore di Turning Point USA, ucciso in un attentato nello Utah all'età di 31 a Vai su Facebook
Sinner-Auger Aliassime diretta 6-1, 3-6, 6-3, 6-4: Jannik vola in finale agli Us Open, sfiderà Carlos Alcaraz - Jannik Sinner è in finale a New York e se la vedrà ancora con Carlos Alcaraz. Si legge su ilmattino.it
Tennis: Sinner-Alcaraz l'eterna sfida, e a New York c'è Trump - Alla quinta finale di stagione, la terza di Slam, quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è diventata una sfida eterna. Secondo ansa.it