Dopo l’avvio convincente di Shangai, per Sinner arriva l’ennesimo momento delicato. L’azzurro deve rispondere all’ennesimo attacco pubblico. Jannik Sinner aveva iniziato a brillare a Shanghai, dove ha superato con autorità Altmaier, ma poi ha dovuto fare i conti con Tallon Griekspoor, o meglio con i guai fisici che lo hanno costretto al ritiro nel terzo set. Il numero 2 del mondo era apparso in fiducia, consapevole di avere una grande opportunità in un torneo che ha già salutato nomi illustri: fuori Casper Ruud, eliminato a sorpresa, e fuori anche Ben Shelton, battuto da un ispirato Goffin. La corsa verso la finale, almeno sulla carta, sembrava dunque più accessibile per l’azzurro, che in caso di successo avrebbe potuto difendere i 1000 punti dello scorso anno e accoricare il divario in classifica con l’assente Carlos Alcaraz, fermo ai box dopo il titolo di Tokyo per un problema alla caviglia. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Tennis sconvolto, Sinner umiliato in pubblico: c’entra Alcaraz