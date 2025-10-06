Tennis Musetti batte Darderi e vola agli ottavi a Shanghai

Roma, 6 ott. (askanews) – Il derby azzurro di Shanghai sorride a Lorenzo Musetti. Il carrarino raggiunge gli ottavi di finale grazie al successo in due set su Luciano Darderi, battuto con il punteggio di 7-5, 7-6 in più di due ore di gioco. Un match spettacolare, giocato da entrambi ad alto livello. Musetti è stato più lucido nei momenti chiave, Darderi (in lacrime a fine match) ha pagato qualche piccola sbavatura al termine di una delle partite più belle giocate in carriera sul cemento. Per la prima volta in carriera agli ottavi a Shanghai, Musetti tornerà in campo mercoledì contro Felix Auger-Aliassime, reduce dalla vittoria in due set sull’olandese De Jong. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

