Tennis il WTA 1000 di Wuhan in diretta su Sky e in streaming su NOW

Sportface.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino a domenica 12 ottobre la grande stagione del tennis prosegue con il torneo cinese: Sky Sport Tennis sarà il “campo centrale” per gli appassionati, con telecronache, approfondimenti e la possibilità di scegliere i campi grazie a Sky Sport Plus ed Extra Match su NOW. Il tennis mondiale torna protagonista su Sky Sport e NOW con il WTA 1000 Dongfeng Voyah Wuhan Open 2025, in programma fino a domenica 12 ottobre sui campi in cemento della città cinese. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tennis - wuhan

Wta Wuhan, dove vedere il torneo 1000 in tv e streaming - Jasmine Paolini a caccia di punti fondamentali per qualificarsi alle Finals in Arabia Saudita: l'azzurra, reduce dal trionfo in doppio a Pechino con Sara Errani, è tra le protagonista del Wta 1000 di ... Secondo sport.sky.it

tennis wta 1000 wuhanWta Wuhan - Bronzetti perde contro Yuan: sarà la cinese a sfidare Paolini al 2° turno - L'azzurra, a un passo dalla sconfitta, ha reagito e pareggiato i conti sul 5- Segnala tennisworlditalia.com

Cerca Video su questo argomento: Tennis Wta 1000 Wuhan