Tennis Argos Padova debutto amaro | Rungg Bolzano passa dopo 8 ore di battaglia
Ci sono sconfitte che fanno male e sconfitte che fanno crescere. Quella dell’Argos Tc Padova nella giornata d’esordio del campionato femminile appartiene alla seconda categoria: otto ore di tennis ad alta intensità, cuore e sudore in campo, ma alla fine a festeggiare sono le ragazze del Rungg. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: tennis - argos
VOLLEY: PROVE GENERALI DI CAMPIONATO PER LA GLOBO BPF SORA Argos Volley Sora Vai su Facebook
Tennis, Argos Padova, debutto amaro: Rungg Bolzano passa dopo 8 ore di battaglia - Dopo singolari combattuti e un doppio equilibrato, le ospiti vincono 3- Secondo padovaoggi.it