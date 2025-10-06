Tennis A1 il Ct Vela Messina pareggia in rimonta a Sassuolo nella sfida d’esordio

Messinatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ct Vela Messina ha pareggiato 3 a 3 a Sassuolo nella giornata d’apertura del campionato di serie A1 di tennis. Prestazione maiuscola di Fausto Tabacco, che ha sconfitto Federico Bondioli, numero 389 del ranking Atp. Perso il primo set per 6-3, il giocatore peloritano si aggiudica il secondo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

