Soccorritori al lavoro per aiutare centinaia di escursionisti rimasti intrappolati per la violenta tempesta di neve che si è abbattuta nei campeggi turistici su un pendio del Monte Everest, in Tibet. Circa 350 escursionisti avevano raggiunto un punto di incontro nel territorio di Tingri e i soccorritori sono in contatto con altri 200. Gli escursionisti erano rimasti intrappolati a un’altitudine di oltre 4.900 metri, secondo un precedente rapporto di Jimu News, un sito online cinese. Un escursionista che è riuscito a scendere più a valle prima che la neve bloccasse la strada ha riferito che la nevicata aveva distrutto le tende. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tempesta di neve sull'Everest: centinaia di escursionisti intrappolati a oltre 4.900 metri