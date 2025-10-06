Tempesta d’amore anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025 | Tom rapisce Alexandra Valentina torna al Fürstenhof Tonia smaschera Günther
Al Fürstenhof esplodono segreti e colpi di testa: Tom, fuori controllo, arriva a rapire Alexandra; Valentina torna a sorpresa dall’amato nonno Werner e finisce coinvolta negli affari di famiglia; tra Tonia, Helene e Günther volano verità e strappi; Ana scopre particolari scomodi su Philipp mentre Vincent perde la calma. Le trame sono quelle delle puntate . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
