Temperature in picchiata via ai riscaldamenti

Udinetoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

on l’abbassarsi delle temperature di questi giorni, il Comune di Udine ha comunicato che è consentita l’accensione dei riscaldamenti. Udine rientra nella zona climatica E, dove la normativa prevede, in condizioni ordinarie, l’accensione degli impianti dal 15 ottobre al 15 aprile per un massimo di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: temperature - picchiata

Arriva il Ciclone Circe, l’Italia dice addio al caldo: forti temporali, grandine e vento e temperature in picchiata

Arriva il Ciclone Circe, l’Italia dice addio al caldo: forti temporali, grandine vento e temperature in picchiata

Brusco break al caldo africano nelle Marche: weekend con temporali e temperature in picchiata, rischio grandine

temperature picchiata via riscaldamentiQuando si accendono i riscaldamenti a Milano e in Lombardia? Accensione caloriferi 2025: le date e le regole - Negli ultimi giorni c’è stato un brusco calo delle temperature (in pianura sono scese anche di 9°) e la neve è tornata a spolverare le Alpi. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Temperature Picchiata Via Riscaldamenti