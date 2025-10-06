Anche nella terza giornata di gara si sono purtroppo registrati altri malori per i giocatori impegnati nel torneo che si sta svolgendo in Cina in condizioni climatiche impossibili I crampi che hanno attanagliato ferocemente i muscoli delle gambe di Sinner nel terzo set del match contro l’olandese Griekspoor tanto da costringerlo il ritiro, sono stati l’ennesimo campanello d’allarme di un torneo che si sta giocando condizioni proibitive tra caldo atroce, umidità infinita e una cappa di smog che rendeva l’aria persino irrespirabile. Le immagini del numero uno al mondo costretto a sorreggersi con la racchetta utilizzata come gli anziani usano il bastone per accompagnarsi nelle loro passeggiata, hanno fatto il giro del mondo e non è certo stato il migliore spot per uno sport che invece sta vivendo un momento molto felice e entusiasmante. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Temperature estreme, umidità e mancanza d’ossigeno. Il torneo Atp a rischio tragedia. E Djokovic si sente male