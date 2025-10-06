temperature alte e smog pure in groenlandia

OGGIONO (Lecco) Surriscaldamento, inquinamento e urbanizzazione anche ai confini del mondo. È la sorpresa che non ti aspetti, trovata dagli esploratori brianzoli, tornati da poco da una spedizione scientifica alla scoperta dell’Islanda e della Groenlandia, tra ghiaccio, vulcani, fiordi e lande desolate popolate solo da inuit. "Nonostante le latitudini, abbiamo riscontrato temperature fino a 15 gradi – racconta Giorgio Meroni, ingegnere di 48 anni di Oggiono, che nel 2002 ha fondato la GpsBrianza per rilievi gps appunto e sistemi informativi e di mappatura territoriali –. Roba da maniche corte. Inoltre c’è poco ghiaccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

