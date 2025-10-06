Domenica mattina, ore di cornetto e caffè. Su Omnibus (La7) si discute della Global Sumud Flotilla, la missione diretta verso Gaza che da giorni alimenta polemiche. Tutto regolare, finché in pochi minuti il dibattito non si trasforma in lite da bar. Luca Telese e Daniele Capezzone si sono affrontati a colpi di accuse, interruzioni e insulti, mentre in collegamento c’era l’eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi, reduce dalla spedizione. Capezzone apre le danze: “Quattro parlamentari se ne sono andati, avete mollato i vostri compagni e ora siete al calduccio”. Poi il colpo basso: “Ci sono accuse internazionali di finanziamenti di Hamas”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Telese-Capezzone, rissa da talk: “Stai a cuccia”, “Fascista rosso”, e il conduttore se ne va