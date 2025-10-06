Telepass Mare dopo Ponza replicare modello su scala nazionale
Roma, 6 ott. (askanews) - Un servizio digitale per un turismo sostenibile e responsabile. Già da luglio di quest'anno, Telepass Mare ha permesso a operatori del settore nautico e turisti di visitare di Ponza e Palmarola in maniera semplice. Il servizio erogato da Telepass, attraverso un'applicazione, ha permesso ai visitatori delle due isole pontine di pagare tramite smartphone il ticket ambientale previsto dal comune di Ponza. Luca Luciani, amministratore delegato di Telepass, ha dichiarato: "Stiamo affrontando una nuova sfida che è quella del mare. La nostra logica è sempre la stessa: semplificare, rendere i pagamenti più affidabili ed efficiente la riscossione per le amministrazioni locali e per i porti molto più conveniente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
(Adnkronos) - Al via la fase due di sperimentazione di Telepass Mare, iniziativa di Telepass dedicata alla mobilità costiera con l'obiettivo di contribuire a una gestione più efficiente e sostenibile del turismo, offrendo alle amministrazioni elementi informativi utili
