Telefoni e droga ai detenuti in cambio di soldi | arrestato un poliziotto penitenziario sospeso un altro agente

Due poliziotti penitenziari del carcere di Foggia sono stati raggiunti da misure cautelari per aver introdotto nella casa circondariale telefoni cellulari e schede sim. Uno dei due è anche. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Telefoni e droga ai detenuti in cambio di soldi: arrestato un poliziotto penitenziario, sospeso un altro agente

ULTIM'ORA Foggia, agenti della Polizia Penitenziaria accusati di introdurre telefoni e droga in carcere. Uno arrestato finisce in carcere, l'altro sospeso

Carcere di #Foggia, telefoni e droga in cella: spunta un "tariffario" per gli agenti infedeli

