Telecamere private in condominio | l’assemblea non può ordinarne la rimozione

La videosorveglianza è uno degli argomenti che più spesso accendono le discussioni nelle assemblee condominiali. La linea di confine tra sicurezza e tutela della privacy, infatti, non è sempre percepita con chiarezza. Ma su un punto la giurisprudenza è concorde: l’assemblea non ha il potere di imporre la rimozione delle telecamere installate da un singolo condòmino. Telecamere condominiali: decide l’assemblea. Dal 2012, con la riforma del condominio, il Codice Civile ha introdotto l’articolo 1122-ter, secondo cui l’assemblea può deliberare l’installazione di un impianto di videosorveglianza sulle parti comuni con una maggioranza (prevista dall’articolo 1136) pari alla metà più uno dei presenti che rappresentino almeno 500 millesimi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

