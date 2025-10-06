Arezzo, 6 ottobre 2025 – Il Teatro Verdi di Monte San Savino alza il sipario sulla nuova stagione teatrale 202526 con un cartellone che unisce musica, prosa e spettacoli per famiglie con l'obiettivo di confermare il teatro come luogo di incontro, riflessione, divertimento e salute. Un presidio culturale e sociale per l'intera comunità savinese ed uno spazio capace di rafforzare i legami tra le persone e di favorire la partecipazione attiva alla vita collettiva, come sottolineato dall'amministrazione comunale. Tra i protagonisti principali Dario Brunori ospitato dall'Orchestra Multietnica di Arezzo, Francesco Mandelli, Valerio Aprea, Maria Pia Timo e I Sacchi di Sabbia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro Verdi di Monte San Savino: presentata la stagione teatrale 2025/26