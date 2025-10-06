Teatro Verdi di Monte San Savino | presentata la stagione teatrale 2025 26
Arezzo, 6 ottobre 2025 – Il Teatro Verdi di Monte San Savino alza il sipario sulla nuova stagione teatrale 202526 con un cartellone che unisce musica, prosa e spettacoli per famiglie con l'obiettivo di confermare il teatro come luogo di incontro, riflessione, divertimento e salute. Un presidio culturale e sociale per l'intera comunità savinese ed uno spazio capace di rafforzare i legami tra le persone e di favorire la partecipazione attiva alla vita collettiva, come sottolineato dall'amministrazione comunale. Tra i protagonisti principali Dario Brunori ospitato dall'Orchestra Multietnica di Arezzo, Francesco Mandelli, Valerio Aprea, Maria Pia Timo e I Sacchi di Sabbia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: teatro - verdi
"Verdi in Città": al via il teatro outdoor, si comincia con "Itaca per sempre"
Teatro Verdi, interrogazione del Pd a Roma: "Nessuna donna nel cda, ma c'è il figlio della sottosegretaria Savino"
Offendersi a teatro? Ora si può: grande successo al Verdi per "Insulti al pubblico"
NEWS Con il comunicato del Teatro Verdi di Trieste, da tutte le fondazioni lirico sinfoniche italiane è giunta la solidarietà ai lavoratori della Fenice in merito alle modalità di nomina del direttore musicale. Oltre a loro, finora, anche due teatri di tradizione (Fonda Vai su Facebook
Al Teatro Verdi di Padova la settima edizione del Premio nazionale per ballerini e coreografi italiani, con étoile di fama internazionale e riconoscimenti speciali - X Vai su X
Teatro Verdi di Monte San Savino: presentata la stagione teatrale 2025/26 - Tra i protagonisti principali Dario Brunori ospitato dall'Orchestra Multietnica di Arezzo, Francesco Mandelli, Valerio Aprea, Maria Pia Timo e I Sacchi di Sabbia ... Si legge su lanazione.it
Teatro Verdi . Domenica di festa. Ecco la stagione - Domenica di grande festa quella di oggi al Teatro Verdi di Monte San Savino, che apre le sue porte per la presentazione della stagione teatrale 2025/26. Lo riporta msn.com