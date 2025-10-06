teatro nuovo giovanni da udine via alle prime prevendite di stagione

Prime prevendite di Stagione al via da giovedì 2 ottobre per il Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Dalla Prosa alla Musica alla Danza, sono 12 gli appuntamenti per i quali è già possibile acquistare i biglietti, sia agli sportelli del teatro in via Trento 4 a Udine che comodamente da casa accedendo online al portale Vivaticket. Sempre attiva, inoltre, la tariffa agevolata riservata ai giovani under 26, che, come di consueto, potranno contare sul 50 per cento di sconto sul prezzo intero del biglietto per tutti gli spettacoli della Stagione. PROSA In vendita dunque i biglietti per L’uomo, la bestia e la virtù, commedia onirica di Luigi Pirandello che il 16 ottobre, in prima nazionale, inaugurerà la 29ma stagione. 🔗 Leggi su Udine20.it

