Teatro Nuovo Giovanni da Udine via alle prime prevendite di Stagione
Prime prevendite di Stagione al via da giovedì 2 ottobre per il Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Dalla Prosa alla Musica alla Danza, sono 12 gli appuntamenti per i quali è già possibile acquistare i biglietti, sia agli sportelli del teatro in via Trento 4 a Udine che comodamente da casa accedendo online al portale Vivaticket. Sempre attiva, inoltre, la tariffa agevolata riservata ai giovani under 26, che, come di consueto, potranno contare sul 50 per cento di sconto sul prezzo intero del biglietto per tutti gli spettacoli della Stagione. PROSA In vendita dunque i biglietti per L’uomo, la bestia e la virtù, commedia onirica di Luigi Pirandello che il 16 ottobre, in prima nazionale, inaugurerà la 29ma stagione. 🔗 Leggi su Udine20.it
In questa notizia si parla di: teatro - nuovo
Niccolò Fabi al Teatro Colosseo di Torino: un viaggio emozionale con il nuovo album
Alessandro Siani: “Teatro e poi un nuovo film, la comicità è un antidoto”
Pronto il nuovo cartellone del teatro Verdi: tra i big sul palco Bisio, Solfrizzi e Boni
Paolo Cevoli porta al Teatro Nuovo di Treviglio il suo monologo. In chiave ironica parte dal poema di Virgilio per riscoprire le radici nazionali. - facebook.com Vai su Facebook
Teatro Nuovo Giovanni da Udine, via alle prime prevendite di Stagione - Prime prevendite di Stagione al via da giovedì 2 ottobre per il Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Riporta udine20.it
Niccolò Fabi al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. 11 novembre 2025 - Mancano meno di 20 giorni alla partenza del tour teatrale di Niccolò Fabi che, nei mesi di ottobre e novembre, attraverserà la penisola calcando i palchi dei principali teatri d’Italia con ... Si legge su udine20.it