Teatro Massimo accolto da grandi applausi il nuovo allestimento di Mitridate Eupatore di Alessandro Scarlatti
Grande accoglienza e tantissimi applausi hanno salutato ieri, domenica 5 ottobre, il debutto di Mitridate Eupatore di Alessandro Scarlatti al Teatro Massimo di Palermo. Scelta per celebrare il 300° anniversario della morte del grande compositore palermitano, quest'opera di raro ascolto è stata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: teatro - massimo
Le colonne sonore della storia del cinema suonate dall'Orchestra del Teatro Massimo: il concerto
Da “L’ultimo bacio” a “Caos calmo”, al teatro Massimo risuonano le colonne sonore dei film
Il Requiem tedesco al Teatro Massimo: la Fondazione celebra Borsellino e degli uomini della sua scorta
Al Teatro Massimo Palermo, questa sera Carmela Remigio debutta nel ruolo di Stratonica nel "Mitridate Eupatore" di Alessandro Scarlatti - In bocca al lupo! https://www.teatromassimo.it/event/mitridate-eupatore/ : Rosellina Garbo Vai su Facebook
Il Teatro Massimo di Palermo celebra il grande compositore palermitano Alessandro Scarlatti con un nuovo allestimento di Mitridate Eupatore https://ift.tt/KXABhCt - X Vai su X
Grandi applausi per il ritorno di Mitridate Eupatore al Teatro Massimo di Palermo - Grande accoglienza e tantissimi applausi hanno salutato il debutto di Mitridate Eupatore di Alessandro Scarlatti al Teatro Massimo di Palermo. Lo riporta italpress.com
Trasferta in Vietnam per l'orchestra del Teatro Massimo: è la prima fondazione lirica che si esibisce ad Hanoi - Il sovrintendente Marco Betta: "Siamo onorati di calcare questo prestigioso palcoscenico. Come scrive palermotoday.it