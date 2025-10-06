Teatro Massimo accolto da grandi applausi il nuovo allestimento di Mitridate Eupatore di Alessandro Scarlatti

Grande accoglienza e tantissimi applausi hanno salutato ieri, domenica 5 ottobre, il debutto di Mitridate Eupatore di Alessandro Scarlatti al Teatro Massimo di Palermo. Scelta per celebrare il 300° anniversario della morte del grande compositore palermitano, quest'opera di raro ascolto è stata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

