Teatro del Lido Il 12 ottobre in scena Vie del popolo di Saverio La Ruina spettacolo vincitore del Premio Ubu 2023 per Miglior nuovo testo italiano

Scena Verticale presenta VIE DEL POPOLO drammaturgia, regia e interpretazione Saverio La Ruina Spettacolo vincitore del Premio Ubu 2023 per "Miglior nuovo testo italiano" Domenica 12 ottobre h 17.30 @Teatro del Lido di Ostia Domenica 12 ottobre alle 17.30 va in scena sul palco del Teatro del Lido lo spettacolo Vie del popolo dell'attore, regista e drammaturgo Saverio La Ruina, tra i più attivi esponenti del teatro italiano contemporaneo, lo spettacolo è vincitore del Premio Ubu 2023 come "Miglior nuovo testo italiano". Un racconto che svela la trasformazione di una società in cui la globalizzazione ha eroso le relazioni personali.

