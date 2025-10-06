Teatro del Lido Il 12 ottobre in scena Vie del popolo di Saverio La Ruina spettacolo vincitore del Premio Ubu 2023 per Miglior nuovo testo italiano

Scena Verticale presenta VIE DEL POPOLO drammaturgia, regia e interpretazione  Saverio La Ruina Spettacolo vincitore del Premio Ubu 2023 per “Miglior nuovo testo italiano” Domenica 12 ottobre h 17.30 @Teatro del Lido di Ostia   Domenica 12 ottobre alle 17.30  va in scena sul palco del Teatro del Lido lo spettacolo  Vie del popolo    dell’attore, regista e drammaturgo  Saverio La Ruina, tra i più attivi esponenti del teatro italiano contemporaneo, lo spettacolo è vincitore del  Premio Ubu 2023 come “Miglior nuovo testo italiano”. Un racconto che svela la  trasformazione di una società in cui la globalizzazione ha eroso le relazioni personali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

