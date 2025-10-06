Teatro attivismo e advocacy | la voce delle giovani europee

Palermotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vuoi scoprire come l’arte può cambiare la politica?Partecipa gratuitamente all’evento conclusivo My Elections – My EU! e vivi il racconto di 25 giovani provenienti da diversi paesi europei che hanno utilizzato il teatro e l’arte come strumenti potenti di attivismo e advocacy.Questo gruppo di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: teatro - attivismo

teatro attivismo advocacy voceL'attrice Ottavia Piccolo, una voce per Alberto Trentini: «Il mio teatro, impegno civile» Oggi con Buone Notizie - L’artista ripercorre le tappe della sua carriera e della sua attenzione sui diritti. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Teatro Attivismo Advocacy Voce